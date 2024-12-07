Dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. İstanbul’un iki yakasını birleştirecek derbide Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak derbiyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai kadroda yer alamayacak. Ernest Muçi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de ise derbi öncesi sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacağı kesin olan tek isim Jayden Oosterwolde. Hafif sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın durumları maç saatinde belli olacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko.

İKİ TAKIM 360. DEFA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yapacakları maçla 360. kez karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.