Dev derbide taraftarlar tribünleri doldurdu. Muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç öncesi onbinler stadyumun önüne akın etti.

Galatasaray taraftarlarının da stada geldiği atmosferde Şükrü Saraçoğlu stadyumu tıklım tıklım doldu.

GALATASARAY TARAFTARI 3’LÜ ÇEKTİRDİ

Binlerce Galatasaray taraftarı maç öncesi tribünde 3’lü çektirdi. Fenerbahçe taraftarı ise beste ve tezahüratlarla stadı inletti.

TRİBÜNLERDEN ÖZEL KAREOGRAFİ

Fenerbahçe taraftarlarından özel bir koreografi geldi. Koreografide “Saldır Fener” ve “Unutma en büyük korku biziz” ifadelerine yer verildi.

İLK YARIYI GALATASARAY ÖNDE KAPATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilk yarı sona erdi. Galatasaray, 20. dakikada Torreira'nın vuruşunda Livakovic'e çarpan golle 1-0 öne geçti. Ardından 28. dakikada Mertens topu ağlara gönderdi. Ve Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.