Dev derbinin kaderini o futbolcu belirledi. Çizgiden çıkardığı top Beşiktaş’a hayat verdi

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Dev derbinin kaderini o futbolcu belirledi. Çizgiden çıkardığı top Beşiktaş’a hayat verdi

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisinde topu son anda çizgiden çıkartarak maçın kaderini değiştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15’inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 73. Dakikada Chamberlain’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Hocası ve başkanı istifa eden Beşiktaş’ın kazanma olasılığı kimi çevreler tarafından az görünse de Beşiktaş, futbolseverlere derbinin ne demek olduğunu gösterdi.

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Mücadelenin 10. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı.

Edin Dzeko, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldı ve şutunu çekti. Emirhan Topçu, kaleye giden topa sona anda müdahale etti ve topu çizgiden çıkarmayı başardı. Bu pozisyon sonrası Beşiktaş taraftarı Emirhan Topçu'ya alkışla karşılık verdi.

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