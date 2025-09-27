Dev derbiye Arda Güler damgası!

Dev derbiye Arda Güler damgası!

La Liga'nın 7. haftasında gol düellosuna sahne olan Madrid derbisinde Arda Güler 1 gol, 1 asistlik performansıyla ilk yarıya damgasını vururken ikinci yarıda rakibin penaltı kazanmasına neden oldu.

La Liga'da 7. haftasında oynanan Madrid derbisi karşılıklı gollerle başladı.

GOL PERDESİNİ ATLETICO MADRID AÇTI

Atletico Madrid'in 14. dakikada Le Normand'ın attığı golle öne geçtiği karşılaşmada Real Madrid Arda Güler'in asistinde Mbappe'nin 25'inci dakikada ağları havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.

ARDA GÜLER REAL MADRID'İ ÖNE GEÇİRDİ

Bu sezon artık bir Real Madrid klasiğine dönüşen Arda Güler ile Mbappe iş birliği, Madrid derbisinde de sahnelendi.

Arda Güler 38'inci dakikada yeniden sahneye çıkarak Vinicius'un ceza sahası içerisine çevirdiği topa gelişine yaptığı vuruşla Real Madrid'i öne geçirdi.

SÖRLOTH SKORU DENGELEDİ

İlk yarının son dakikalarına Real Madrid üstünlüğüyle girilirken eski Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth 43'üncü dakikada maça dengeyi getirdi.

ARDA GÜLER'DEN İKİNCİ YARIYA ŞANSIZ BAŞLANGIÇ

İlk yarıya damgasını vuran Arda Güler ikinci yarıya ise şansız başladı. Milli oyuncunun yaptırdığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Julian Alvarez Atletico Madrid'i yeniden öne geçiren golü attı.

XABI ALONSO 58'DE OYUNDAN ÇIKARDI

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso penaltı pozisyonunda sarı kart gören Arda Güler'i 58'inci dakikada kenara aldı.

