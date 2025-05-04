Dev derbiye saatler kaldı! Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri belli oldu

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Fenerbahçe sahasında saat 19.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Yasin Kol’un düdük çalacağı karşılaşmada iki takım da mutlak 3 puan hedefliyor.

Bu dev mücadelenin muhtemel ilk 11’leri de belli oldu.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN MUHTEMEL İLK 11’LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, Dzeko.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Immobile.