Dev derbiye saatler kaldı! Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri belli oldu

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Dev derbiye saatler kaldı! Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği kritik mücadelenin muhtemel ilk 11’leri de belli oldu. İşte detaylar…

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Fenerbahçe sahasında saat 19.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Yasin Kol’un düdük çalacağı karşılaşmada iki takım da mutlak 3 puan hedefliyor.

Bu dev mücadelenin muhtemel ilk 11’leri de belli oldu.

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FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN MUHTEMEL İLK 11’LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, Dzeko.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Immobile.

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