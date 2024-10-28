Dev derbiye saatler kaldı işte son gelişmeler. Galatasaray mı? Beşiktaş mı?

Süper Lig 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park’ta karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette daha önce oynanan 355 resmi mücadelede Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 129'a 112'lik üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasındaki 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst, Türkiye kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Onur Özütoprak oldu.

SON GELİŞMELER

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ ÇUBUKLU FORMA İLE SAHAYA ÇIKIYOR

Maça saatler kala Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah beyaz çubuklu forma ile sahaya çıkacaklarını belirtti.

GALATASARAY PARÇALI FORMA İLE SAHADA

Galatasaray’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş maçına parçalı forma ile çıkacaklarını belirtti.

BEŞİKTAŞ’TAN TARAFTARINA KRİTİK UYARI

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada taraftarlara seslenerek şu ifadelere yer verildi:

Deplasmandaki Galatasaray Maçını Tribünden İzleyecek Taraftarlarımıza Önemli Duyuru

Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında, bugün saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.

Deplasmandaki Galatasaray maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’a ulaşımı Kulübümüz tarafından tahsis edilecek otobüslerle sağlanacaktır. Taraftarlarımızın stadyuma bireysel olarak giriş yapmalarına izin verilmeyecektir.

Müsabakayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta izleyecek taraftarlarımızın bugün saat 15.00’ten itibaren Tüpraş Stadyumu’nda toplanmaları gerekmektedir. Daha sonra Kartal Yuvası önündeki kontrol noktasından geçip otobüslere yönlendirileceklerdir. Otobüslerin hareket saati 16.00’dır.

Deplasmandaki Galatasaray Maçını Tribünden İzleyecek Taraftarlarımıza Önemli Duyuru



???? https://t.co/NTrhVn7fqV pic.twitter.com/UsI0fQR0mI — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024

MAÇ ÖNCESİ MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica (Joao Mario) Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi, ligin en çok gol atan takımı ile ligin en az gol yiyen ekibinin mücadelesine sahne olacak.



Aslanlar, bu sezon hücumdaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 9 haftada oynadığı 9 müsabakada rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve maç başına 3 gol ortalaması tutturdu. Aslan bu performansıyla ligde en golcü takım olarak yer alıyor. Cimbom attığı 27 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.

GÖZLEMCİLER, YUNUS AKGÜN İÇİN GELECEK

Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve hem ligde hem de Avrupa’da üst üste goller atan 24 yaşındaki futbolcuyu, Portekiz, İspanya, İngiltere, İtalya ve Belçika’dan gelen kulüp temsilcileri çıplak gözle tribünde izleyecek.

GALATASARAY KAMP YAPMADI

Okan Buruk döneminde İstanbul'da oynadığı karşılaşmalar öncesinde hiç kampa girmeyen Galatasaray, derbiye de aynı şekilde hazırlandı.

MERTENS 100. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkacak.