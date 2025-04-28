Dev ekranlarda final coşkusu yaşandı

Kaynak: İHA
Dev ekranlarda final coşkusu yaşandı

Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı final maçı için Pendik sahile dev ekran kuruldu. Final coşkusu yaşanırken, Trabzonspor'un Barcelona karşısında 4-1 mağlup olması sonrası hüzün yaşandı.

Pendik Belediyesi tarafından Pendik Sahil Meydanı'nda, UEFA Gençlik Ligi Finali'nde Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 arasında oynanan karşılaşma için dev ekran kuruldu. Futbolseverler, tarihi mücadeleyi tribün atmosferinde izlemek üzere meydanda bir araya geldi.

MAÇ COŞKU İÇİNDE İZLENDİ

Trabzonspor U19'un tarihinde ilk kez finalde mücadele etmesi büyük bir heyecan oluştururken, karşılaşmada İspanya temsilcisi 4-1 galip geldi. Etkinlik alanında güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar genç oyunculara destek vermek için maçı coşku içinde izledi. Pendik'te yaşanan bu ortak heyecan geceye damga vurdu.

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