Dev fabrika kelepir fiyata icradan satılık. Cumhuriyet'in ilk sanayi kuruluşlarından biriydi

Balıkesir Sanayi Odası eski başkanı Ahmet Kula'nın sahibi olduğu, 1932’de temeli atılan dev yem ve un fabrikası, 196 milyon TL bedelle icradan satışa çıkarıldı. Satış, 4 Şubat 2025’te yapılacak.

Balıkesir’de, Türkiye’nin en köklü sanayi markalarından biri olan Kula Gıda, 2019’da yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato kararı aldı. Şirket, şimdiye kadar un ve yem sektörlerinde önemli bir oyuncu olarak tanınırken, yaşanan finansal zorluklar nedeniyle 26 bin metrekarelik fabrikası icradan satışa çıkarıldı. Fabrika için belirlenen satış fiyatı 196 milyon TL oldu. Açık artırma yöntemiyle yapılacak olan satış, 4 Şubat 2025 tarihinde Balıkesir’de gerçekleşecek.

Ahmet Kula tarafından 1932 yılında temeli atılan Kula Gıda, o yıllarda Türkiye’nin tarımsal ticaretine yön veren bir girişim olarak dikkat çekiyordu. Kula, o dönemde zahire alım satımı yaparak ticaret hayatına atıldı ve 1932'de Balıkesir Ticaret Odası’na kaydını yaptırarak şirketini kurdu. 1959 yılında Balıkesir Ticaret Borsası’na kaydolan Kula, 1960’larda şirketleşme kararı alarak 1963’te "Ahmet Kula ve Oğulları Kolektif Şirketi"ni kurdu.

Şirket, zamanla faaliyet alanını genişleterek 1968’de ayçiçek yağı üretimine başladı. 1980’lerde bölgenin önde gelen markalarından UNİŞ’i satın alarak un üretimine yöneldi. 1989’da yem sektörüne de adım atan şirket, 1991’de sofralık yumurta üretimiyle gıda sektöründe çeşitliliği artırdı. 2000’li yıllarda damızlık civciv üretimi ve kuluçka tesisleri kurarak büyümeyi sürdürdü.

Balıkesir İcra Dairesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, fabrika Altıeylül ilçesinin Kesirven Mahallesi’nde yer alıyor. Yeni İzmir Yolu’na yakın bir konumda bulunan taşınmaz, yem ve un fabrikası, paketleme alanı, un ambarı ve buğday silosuyla donatılmış. Ayrıca, sosyal tesisler, idari binalar ve yardımcı yapılar da bulunuyor. Ana bina yaklaşık 30 yaşında olup, dış cephesi boyalı ve pencereleri PVC doğramadır.

Kula Gıda, 2023’te Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak şirketin mali durumu, yaşadığı finansal zorluklarla sarsıldı ve 2019 yılında konkordato başvurusunda bulunuldu. Bugün, 1932’den beri Türk sanayisinin önemli markalarından biri olan Kula Gıda, geçmişin mirasını yaşatmaya devam ediyor. Ancak, bu tarihi fabrikanın geleceği, 4 Şubat’taki açık artırmaya bağlı olacak.