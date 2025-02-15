Dev final öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe buluştu

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Göbeklitepe Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan katıldı.

"DÖRTLÜ FİNALİN ŞANLIURFA'DA OLMASI ANLAMLI"

Toplantıda konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu seneki organizasyonumuzu Şanlıurfa’da yapmaktan dolayı mutluyuz. Bu süreç, bizim için başarılı geçti. Burada bizi destekleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlar, onların desteğiyle daha başarılı olmuştur. Dörtlü Final’in burada olması çok anlamlı. Büyük kulüplerin buraya katılması da çok değerli" dedi.

JASIKEVICIUS "KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Harika bir şehirde yapılan bu organizasyonun bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Finalde saygı duyduğumuz bir rakiple karşılaşacağız. İyi basketbol oynayarak kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

Son 1 ayda sakatlıktan dönen oyuncularla daha iyi oynamaya başladıklarını vurgulayan Jasikevicius, "Her ne kadar iyi oynasak da yarın final maçına çıkacağız. Burada tek maç usulü var. Son 2 aydaki iyi performansımız bu noktada belirleyici olmayacaktır. Yarınki maçta konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım. Dün iki büyük takımın karşılaştığı maçta bazı istenmeyen olaylar oldu. Bizler hem kulübü hem de ülkeyi temsil ediyoruz. Ben yarın çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ALIMPIJEVI "EN İYİ OYUNU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevi de, "Takımımızı en iyi şekilde temsil etmek için en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Çok iyi takımların olduğu organizasyonda finale çıkabildik. Şanlıurfa gibi güzel ve tarihi bir şehirde bu organizasyona katılma onurunu yaşadık. Şanlıurfa’nın tarihsel anlamda çok özel bir şehir.

Dün, ilk defa Şanlıurfa’da maça çıktık. Dünkü maçta salonun o kadar dolmasını beklemiyordum. Çok ciddi sayıda taraftar, maçlara ilgi gösterdi. Yarınki maçta da salonun dolu olmasını bekliyoruz. Sonuçta biz bu sporu dolu salonlarda oynamak için yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.