Dev firma 52 yıllık fabrikasını kapattı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dev firma 52 yıllık fabrikasını kapattı!

Denizli’de 52 yıldır faaliyet gösteren Şişecam fabrikası kapatıldı.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Denizli’de 52 yıldır faaliyet gösteren Şişecam fabrikasının üretimi durdurma kararı aldığını duyurarak, iktidara tepki gösterdi.

"TÜRK SANAYİSİ BİTİYOR"

Defalarca sanayicinin, üreticinin, ihracatçının sorunlarını dile getirdiklerini söyleyen Arpacı, "Ne yazık ki iktidar vekilleri ve Hükümet kulaklarını kapatmak dışında hiçbir şey yapmadı. İçim parçalanarak seçim bölgem Denizli'den Türk sanayisi adına kötü bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum: 1973 yılından beri yani 52 senedir Denizli'de faaliyet gösteren ŞİŞECAM fabrikası üretimi durdurma kararı aldı. 52 senedir tüm zorluklara karşı üretime ara bile vermeyen bir fabrika, uyguladığınız politikalar ve enflasyona dayanamıyor, kapanıyor arkadaşlar. ‘Üretim, istihdam, ihracat' diyen arkadaşlar nerede? Türk sanayisi bitiyor, Sanayi Bakanı nerede?" dedi.

Son Haberler
Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi
Şebnem Bozoklu'dan sette üstsüz ekip tepkisi
Hull City'ye transfer yasağı
Hull City'ye transfer yasağı
"Borsada yüksek kazanç" vaadiyle milyonlarca liralık vurgun!
"Borsada yüksek kazanç" vaadiyle milyonlarca liralık vurgun!
AKP'nin trolü AKP'li vekilleri ifşa etti! İktidar kanadında kazan kaynıyor
AKP'nin trolü AKP'li vekilleri ifşa etti! İktidar kanadında kazan kaynıyor
İzmir-Aydın otoyolu ulaşıma kapatıldı
İzmir-Aydın otoyolu ulaşıma kapatıldı