Dev firma 52 yıllık fabrikasını kapattı!

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Denizli’de 52 yıldır faaliyet gösteren Şişecam fabrikasının üretimi durdurma kararı aldığını duyurarak, iktidara tepki gösterdi.

"TÜRK SANAYİSİ BİTİYOR"

Defalarca sanayicinin, üreticinin, ihracatçının sorunlarını dile getirdiklerini söyleyen Arpacı, "Ne yazık ki iktidar vekilleri ve Hükümet kulaklarını kapatmak dışında hiçbir şey yapmadı. İçim parçalanarak seçim bölgem Denizli'den Türk sanayisi adına kötü bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum: 1973 yılından beri yani 52 senedir Denizli'de faaliyet gösteren ŞİŞECAM fabrikası üretimi durdurma kararı aldı. 52 senedir tüm zorluklara karşı üretime ara bile vermeyen bir fabrika, uyguladığınız politikalar ve enflasyona dayanamıyor, kapanıyor arkadaşlar. ‘Üretim, istihdam, ihracat' diyen arkadaşlar nerede? Türk sanayisi bitiyor, Sanayi Bakanı nerede?" dedi.