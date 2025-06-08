Dev firma fabrikalarını kapatıyor! Kimse bunu beklemiyordu

2025 yılının ilk beş ayında tekstil sektöründe sarsıcı gelişmeler yaşanıyor. Artan maliyetler, düşen siparişler ve finansmana erişim zorluğu nedeniyle 71 büyük tekstil şirketi konkordato ilan etti. Bu şirketlerden biri de 34 yıldır sektörde faaliyet gösteren Baltalı Grup oldu. Şirket, Denizli ve Afyon’daki iki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, kapatma kararını finansman sıkıntısı ve talep daralmasıyla açıkladı. DRT TV’ye konuşan Baltalı, “Fabrikaların kapanmasının siyasi ya da yerel yönetimlerle bir ilgisi yok. Finans kuruluşları, tekstili riskli gördüğü için kredi vermek istemiyor. Siparişler artarsa kapattığımız tesisleri yeniden faaliyete geçireceğiz” dedi.

"REKABETİ PROGRAMLARLA YİTİRDİK"

Baltalı, sektörde yaşanan yapısal sorunlara dikkat çekti. Döviz kurundaki artışın enflasyon oranının gerisinde kalmasının rekabet gücünü zayıflattığını belirtti:

“Kur, enflasyon oranında artmadığı sürece bu süreç devam edecek. Talep azaldı, rekabet şansımızı uygulanan ekonomik programlarla çok önceden kaybettik.”

Baltalı, Afyon’un Hocalar ve Denizli’nin Çal ilçelerindeki tesislerin tamamen talep daralması nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Derya Baltalı, yalnızca kendi şirketinin değil, genel olarak sektörün büyük bir darboğazda olduğunu vurguladı:

“İplik, boya, örgü ve konfeksiyon tarafında kapasitemizi dolduramıyoruz. Dünya genelindeki talep dağılması ve belirsizlikler ihracatçıları zorluyor. Maddi sıkıntılarla birleşince sektörde küçülme kaçınılmaz hale geliyor.”

Baltalı, pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin yeniden gündeme alınmasını önerdi. İş gücünü korumanın önemine dikkat çeken Baltalı, “Pandemi kadar olmasa da şu anda da çok zor bir dönemden geçiyoruz” ifadesini kullandı.

3 BİN FABRİKA SATILIK, DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Baltalı sadece tekstilde değil, genel olarak büyük bir kriz yaşandığını ifade ederek sözlerini şu ifadeler ile noktaladı:

“Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin civarında satılık, bir o kadar da kiralık fabrika bulunuyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Sanayi yoksa işçi sınıfı da olmaz. Hatta orta sınıf bile oluşamaz. Sanayiciyi küstürmeden, tekrar yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan şehir ve ülke konumuna gelmemizin çok büyük yarar sağlayacağına inanıyorum.”

Enflasyon ve kur dengesizliği nedeni ile 2 fabrikasını kapatan Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, , 6 Eylül 2024’te Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kuruluvefat eden M. Abdülkadir Uslu’nun yerine başkanlık görevine getirdi.

ERDOĞAN DA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iki bin 500 kadın çalışanıyla Türkiye’nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği bu fabrikada 31 Ocak 2023'te "Emekçi Kadınlarla Buluşma Programı" düzenledi ve burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikasında üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.