Dev firma satılığa mı çıkıyor? Coca Cola'dan kritik karar!

ABD Coca Cola firması 2018 yılında ortağı olduğu Costa Coffe isimli firmanın satışıyla ilgili görüşmelere başladı. Sky News'te yer alan habere göre, sonbahar başında gösterge niteliğindeki tekliflerin beklendiği ifade edilirken, Coca Cola'nın satışa devam etmeme kararı alabileceği de vurgulandı.

50'DEN FAZLA ÜLKEDE ŞUBESİ VAR

Costa Coffee, 50 ülkede faaliyet gösteriyor ve İngiltere ile İrlanda'da 2 bin 700'den fazla kahve dükkanı, dünya genelinde ise 1300'den fazla şubesi bulunuyor.

2018'DE SATIN ALINMIŞTI

Coca-Cola, sağlıklı içeceklere olan yatırımını güçlendirmek ve küresel kahve pazarında Starbucks ve Nestle ile rekabet etmek amacıyla zinciri 6 yıldan uzun bir süre önce satın almıştı.