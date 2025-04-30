Dev firmanın hazin sonu: Apar topar iflas başvurusunda bulundu

Kaynak: Glass-international.com
Dev firmanın hazin sonu: Apar topar iflas başvurusunda bulundu

Küresel ekonomik kriz sonrası iflas haberlerinin ardı arkası kesilmezken yeni bir iflas haberi daha geldi. Cam sektörünün önde gelen firması iflas etti.

ABD - Küresel ekonomik krizin etkileri, iflas haberleriyle dünya gündeminde yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak, cam sektörünün önde gelen firmalarından ABD merkezli Strategic Materials (SMI), 30 yıllık faaliyetinin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Glass-international.com'un haberine göre, 1994 yılından bu yana cam geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren SMI, ABD İflas Kanunu'nun 11. bölümü uyarınca iflas başvurusunu gerçekleştirdi. Şirketin bu kararı, küresel ekonomik krizin hem vatandaşları hem de şirketleri derinden etkilemeye devam ettiğinin çarpıcı bir göstergesi oldu.

Hatırlanacağı üzere, 2019'daki salgınla tetiklenen ve dünya genelinde etkisini gösteren ekonomik kriz, Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Meksika gibi birçok ülkede şirketlerin iflasına yol açmıştı. SMI'nın iflası, bu zincire eklenen son halka oldu.

Yeniden Yapılanma Süreci Başladı:

İflas başvurusuna rağmen SMI, faaliyetlerini aksatmadan sürdürmeyi amaçlıyor. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde ticari operasyonlarını desteklemek amacıyla mevcut kredi verenlerden mahkeme onayına tabi olmak üzere 23 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu finansman, SMI'nın müşterilerine, tedarikçilerine ve çalışanlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesine olanak tanıyacak.

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Borç 300 Milyon Doların Üzerinde Azaltılacak:

Yeniden yapılanma planı çerçevesinde SMI, borcunu 300 milyon doların üzerinde azaltmayı hedefliyor. Bu süreç, şirketin finansal olarak yeniden yapılandırılmasına ve işini uzun vadeli büyüme odaklı olarak yeniden organize etmesine imkan tanıyacak.

Çalışanların ve Tedarikçilerin Hakları Korunuyor:

SMI tarafından yapılan açıklamada, yeniden yapılanma süreci boyunca tüm çalışanların maaş ve sosyal haklarının eksiksiz bir şekilde verilmeye devam edileceği belirtildi. Ayrıca, mal ve hizmet tedarik eden firmalara da ödemelerin normal şekilde yapılacağı vurgulandı.

SMI'nın Kanada ve Meksika merkezli faaliyet gösteren iştiraklerinin ise bu iflas sürecinin bir parçası olmadığı bildirildi. Küresel ekonomik krizin dev şirketleri bile nasıl etkileyebildiği gözler önüne seren bu iflas haberi, sektördeki diğer oyuncular ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

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