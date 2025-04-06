Dev giyim markası 13 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü! Moda Savaşları Başladı

Kadın iç giyim sektörünün güçlü markalarından biri olan Woman’Secret, 13 sene sonra Türkiye pazarına geri geldi. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Multiply Group’un bünyesinde olan marka, İstanbul’da ilk mağazasını açarak yeniden Türk piyasasıyla buluştu.

İspanyol moda devi Tendam’ın markalarından biri olan Woman’Secret, 2012 senesinde Türkiye pazarına adım atmış fakat beklediği büyümeyi gerçekleştiremeyince geri çekilmişti. Aradan geçen yıllardan sonra yeniden giriş yapan şirket, bu kez Körfez sermayesinin desteğiyle iddialı bir başlangıç yaptı.

MODA SAVAŞLARI BAŞLADI

Temelleri 1880 senesinde atılan Tendam, yaklaşık 2 bin mağazasıyla Avrupa’nın en büyük moda zincirlerinden biri konumunda. Woman’Secret’ın yanı sıra Pedro del Hierro, Cortefiel gibi dünyaca tanınan markaları da bünyesinde barındıran grup, global pazarda geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

Türkiye iç giyim pazarında Körfez sermayesinin etkisi giderek yükseliyor. Victoria’s Secret’ın Türkiye operasyonlarını Kuveytli Alshaya Group yürütürken, Woman’Secret’ın arkasında ise BAE merkezli Multiply Group bulunuyor. Her iki grubun aynı pazarda yer alması, sektördeki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğinin sinyalini veriyor.