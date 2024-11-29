Dev güneş gözlüğü operasyonu

Edirne Kapıkule sınır kapısı karşısındaki Kaptan Andrevo sınır kapısından ülkemize sokulmak istenen elektrik malzemeleri kutularına saklanan 214 bin 760 adet numaralı ve güneş gözlüğü, çerçeve ile gözlük kutusu ele geçirdi.

Bulgar plakalı bir TIR ile sınır noktasına gelen Türk vatandaşı sürücü E.E, Bulgaristan'dan Türkiye'ye ihraç edilen 26 palet aydınlatma armatürünü taşıdığına dair belgeleri sundu. Özel X-ray cihazlarıyla yapılan gümrük muayenesi sırasında paketlerin bazılarında şüpheli malzemeler dikkat çekti.

Gümrük yetkilileri, kargo ambarının kapılarına nakledilen paletlerden yalnızca 4 tanesinin beyan edilen malların bulunduğunu tespit etti.

Yapılan kontrollerde, 22 palette ise 211 bin 770 adet numaralı ve güneş gözlüğü ile çerçevenin yanı sıra 2 bin 990 adet gözlük kutusu bulundu. Detaylı incelemede, gümrük kaçağı gözlük ve aksesuarların bir kısmında ünlü markaların etiketinin bulunduğu belirlendi.

Türkiye'ye gümrük kaçağı olarak getirilmek istenen 214 bin 760 adet güneş gözlüğü, numaralı gözlük, çerçeve ve kılıflara el konulurken, sürücüsü E.E. hakkında idari suç duyurusunda bulunulduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.