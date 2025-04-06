Dev hastane konkordato ilan etti! Kriz sağlık sektörüne de sıçradı

Düzenleme: Kaynak: PatronlarDünyası
Dev hastane konkordato ilan etti! Kriz sağlık sektörüne de sıçradı

İflasların köşeye sıkıştırdığı sektörlerin arasına sağlık da eklendi. Özel Sekiz Eylül Hastanesi konkordato ilan etti.

21 branşta, 106 yatak kapasitesiyle Manisa'da hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi konkordato ilan etti.

Manisa’da 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi iflasın eşiğine geldi. Ödemelerde sıkıntı yaşayan dev şirket konkordato ilan etti.

8eyuy.jpg

Manisa'nın önde gelen özel hastanelerinden olan Sekiz Eylül Hastanesi 34’ü yetişkin, 9’u yeni doğan olmak üzere toplamda 43 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede 37 uzman hizmet veriyor. Hastanede kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan özel bir ameliyathane de bulunuyor.

3 AYLIK SÜRE TANINDI

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine hastaneye 26 Mart 2025’ten geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Hastaneye 3 kişilik komiser heyeti atandı. Şirket 3 ay boyunca iflasa sürüklenmemek için uğrayacak.

Son Haberler
Nakliye şebekesinin çaldığı 4 TIR dolusu malzeme ele geçirildi
Nakliye şebekesinin çaldığı 4 TIR dolusu malzeme ele geçirildi
ABD’nin 50 eyaletinde Trump karşıtı gösteri
ABD’nin 50 eyaletinde Trump karşıtı gösteri
Hakkında hapis kararı bulunan çocuk istismarcısı yakalandı
Hakkında hapis kararı bulunan çocuk istismarcısı yakalandı
Tartıştığı kocasını bıçakladı
Tartıştığı kocasını bıçakladı
Festivalden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı
Festivalden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı