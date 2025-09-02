Dev hava yolu firmasından flaş karar! Hatay uçuşları yeniden başladı

Kaynak: İHA
Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra inşa edilen yeni piste ilk uçuşunu bugün gerçekleştirerek, Hatay seferlerini yeniden başlattı.

Filosunu yeni yatırımlarla güçlendirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, Hatay uçuşlarını 1 Eylül itibarıyla yeniden başlattı. Depremden hasar gören havalimanında inşa edilen yeni piste uçuş yapan ilk hava yolunun Cumhuriyet uçağıyla Pegasus olduğu açıklandı.

2.jpg

Şirketin İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay uçuşları yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez düzenlenecek. Ayrıca şirket, Ercan-Hatay hattında da haftada 4 frekans uçuş gerçekleştirecek.

3.jpg

Hatay uçuşlarının yeniden başlamasıyla şirket, Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirdi.

