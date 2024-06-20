Dev havayolu şirketi borçlanma kararı için SPK'ya başvurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev havayolu şirketi borçlanma kararı için SPK'ya başvurdu

Dev havayolu şirketi, 750 milyon dolarlık borçlanma araçlarını uluslararası piyasalarda sunmayı hedefleyerek, bu plan kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Pegasus Havayolları'nın, global finans piyasalarında 750 milyon dolarlık borçlanma araçları çıkarma niyeti, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan resmi başvuru ile kamuoyuna ilan edildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılan bilgilere göre, birden fazla seride gerçekleştirilecek olan bu borçlanma araçlarının ihraç süreci için SPK'ya başvurunun 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlandığı bildirildi.

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SPK'nın ihraç için gerekli belgeyi onaylaması halinde, Pegasus Havayolları, söz konusu borçlanma araçlarının ihraç edileceği miktar ve şartlar ile tarihlerini, o anki piyasa şartlarına göre belirleyecek.

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