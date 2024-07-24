Dev havayolu şirketinin iflasına karar verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev havayolu şirketinin iflasına karar verildi

Havacılık sektöründe Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden olan Atlasglobal'in (Atlasjet Havacılık A.Ş.) iflasına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin köklü havayolu şirketlerinden olan Atlasglobal (eski adıyla Atlasjet Havacılık A.Ş.) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şirket, Haziran 2021'de iflasını duyurmuştu, fakat bu durum yargı süreci devam ediyordu. Son olarak Yargıtay, Atlasglobal’in iflas kararını kesin olarak onayladı.

İFLAS SÜRECİ

Atlasglobal’in iflası, 17 Haziran 2021’de Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilmişti. Fakat, dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmış ve iflas kararı bozulmuştu. İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 376/3. maddesine gereğince, şirket yönetim kurulunun iflas talebine yönelik bir kararın dosyada bulunmadığı gerekçesiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin iflas kararını kaldırmıştı.

İLK DURUŞMA 2023'TE YAPILDI

ilkdurusma.png

YARGITAY ONAYLADI

yargitayiflasionayladi.png

Son Haberler
3. lig takımın kovup amatör takımı getirdiler Spor
3. lig takımın kovup amatör takımı getirdiler
İş yerinde yangın paniği Yerel Haberler
İş yerinde yangın paniği
Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı Gündem
Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı
Ünlü şarkıcı sokak ortasında mini eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi Magazin
Ünlü şarkıcı sokak ortasında mini eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi
Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı Gündem
Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı Spor
Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı
Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması Gündem
Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması