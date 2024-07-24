Dev havayolu şirketinin iflasına karar verildi

Türkiye’nin köklü havayolu şirketlerinden olan Atlasglobal (eski adıyla Atlasjet Havacılık A.Ş.) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şirket, Haziran 2021'de iflasını duyurmuştu, fakat bu durum yargı süreci devam ediyordu. Son olarak Yargıtay, Atlasglobal’in iflas kararını kesin olarak onayladı.

İFLAS SÜRECİ

Atlasglobal’in iflası, 17 Haziran 2021’de Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilmişti. Fakat, dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmış ve iflas kararı bozulmuştu. İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 376/3. maddesine gereğince, şirket yönetim kurulunun iflas talebine yönelik bir kararın dosyada bulunmadığı gerekçesiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin iflas kararını kaldırmıştı.

İLK DURUŞMA 2023'TE YAPILDI

YARGITAY ONAYLADI