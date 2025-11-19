Son dönemde Türkiye Petrolleri’ne (TP) düzenlenen ve holdingin yönetim kadrosunu hedef alan operasyonla gündeme gelen Zülfikarlar Holding’e bağlı Akça Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali yapısındaki zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye Petrolleri’nin EPDK’ya eksik akaryakıt bildirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, şirketin üç yöneticisi tutuklanmıştı.

Soruşturmanın büyümesi sonrası konkordato başvurusunda bulunan Türkiye Petrolleri için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 4 Kasım’daki açıklamasına göre şirketin yüzde 4,3’lük pazar payıyla Türkiye akaryakıt sektöründe en yüksek satış hacmine sahip altıncı şirket konumunda bulunuyordu.

BİR ŞİRKETİ DAHA KONKORDATO İLAN ETTİ

Akaryakıt piyasasını etkileyen dev operasyonla gündeme gelen Zülfikarlar Holding’de bir şirket daha konkordato ilan etti. Holdingin iştiraklerinden biri olan Akça Kimya, 1 milyar TL’lik tahvil ödemesini gerçekleştiremediği iddiasıyla konkordato talebinde bulundu.

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Akça Kimya’nın yüzde 56 faizli 1 milyar TL’lik tahvil ödemelerini gerçekleştiremediği öne sürüldü. Bu durum, şirketi yasal koruma talep etmeye itti.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"13.11.2025 tarihinde alınan ara karar ile, geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararının 17.11.2025 tarihinde ilan olunduğunu bildiririz.

Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması, geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih de gözetilerek 13.02.2026 saat 10:30'da yapılacaktır.

Öte yandan; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsfendiyar Zülfikari'nin yurt dışında özel nedenlerden kaynaklı bulunduğunu, en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini bildiririz"

Akça Kimya yaptığı başka bir açıklamada ise şirketin tahvil borcunun 1 milyar lira değil 60 milyon lira olduğunu duyurdu.

ZÜLFİKARLAR HOLDİNG ‘İN TARİHİ

1942’de kimyevi maddelerle ticarete atılan Zülfikarlar Holding, farklı sektörlerdeki yatırımları ile uzun zamandır faaliyetlerine devam ediyor. Akaryakıt, enerji, kimya ve finans sektörlerinde hizmet veren grup Türkiye'nin öne çıkan firmaları arasında yer alıyor. Akaryakıt dağıtım sektöründe 700'ü aşkın istasyonu ile Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol markalarıyla çalışmalarını sürdüren şirketin ayrıca; yenilenebilir enerji sektöründeki hidroelektrik santralleri Tesla Enerji markası, kimya sektöründe Zülfikarlar Kimyevi ve Akça Kimya markaları ve finans sektöründe Akdeniz Faktoring markası ile faaliyetleri var. Şirket, 1981 yılından bu yana Zülfikarlar Kimyevi ve 2004'ten beri Akça Kimya markaları ile yol yürüyordu. Akça Kimya’nın Türkiye pazarında aktif olarak çeşitli kimyasalların dağıtım ve üretimini yerine getirdiği; tekstil, ağaç, tarım, polyester, boya, deterjan ve kozmetik, gıda ve yem alanlarında hizmet verdiği biliniyor.