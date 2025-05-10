Dev holdingin binasının önünde yaşandı... Tazminatını almaya gelmişti, başına silah dayayan adamı döverek öldürdüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da Çalık Holding’in önünde korkunç bir olay yaşandı. Tazminatını almak için şirket binasının önüne gelen eski şirket çalışanı tansiyon yükselince başına silah dayadı. Bunun üzerine şirket korumaları olduğu öğrenilen 10 kişi eski çalışanı darbetti. Eski çalışan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalık Holding’in önünde korkunç bir olay yaşandı. Holdingin Türkmenistan’daki fabrikasında çalışan Erol Eğrek işten çıkarıldıktan sonra 10 yıl boyunca tazminatını alamadı. Kazandığı davaya rağmen tazminatını alamayan Eğrek soluğu Şişli’deki şirket binasının önünde aldı.

Halk TV’den Ramazan Süzen’in haberine göre, olay dün öğlen saatlerinde yaşandı. Çalık Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, tansiyon yükselince kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak öldüresiye dövdü. Darp ve şiddet dakikalar sürdü. Korkunç olay kameralara da yansıdı.

GÖREVLİLER DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Ekol TV'nin haberine göre, isteği gerçekleşmeyen eski çalışan, binanın önünde bulunan saksıya silahla ateş etti. Korumaların üzerine gelmesi sonucu Eğrek, silahı başına dayadı.

Ardından güvenlik görevlileri ve korumalar, eski çalışana müdahale ederek, tekme tokat dövdü. Polislerin olay yerine gelmesinin ardından Erol Eğrek, darp raporu alınması için hastaneye sevk edildi.

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Doktor muayenesi gerçekleştirildiği sırada baş ve boyun bölgesinde ağrısı olduğunu söyleyen Eğrek'in fenalaştığı öğrenildi. Entübe edilen Erol Eğrek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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