Dev holdingin önünde dövülerek öldürülmüştü… Ölüm belgesindeki detay ortaya çıktı

Çalık Holding’in Türkmenistan’daki fabrikasında çalışan Erol Eğrek, işten çıkarıldıktan sonra 10 yıldır tazminatını alamıyordu. Açtığı davaya rağmen parasını alamayan Eğrek, dün şirketin Şişli’deki merkez binasını gitmişti. Ancak binanın önünde holdingin güvenlik görevlileri olduğu belirtilen kişiler tarafından darbedilen Eğrek hayatını kaybetti.

Halk TV’den Bahadır Özgür’e konuşak Eğrek’in yeğeni Mehmet Eğrek, amcasının neden işten çıkarıldığını ve sonrasını anlattı. Eğrek, işten çıkarılma nedeni ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Amcam milliyetçi, vatansever birisidir. O dönem devlet FETÖ’cülere karşı bir mücadeleye girişti. Amcam da Türkmenistan’da, Çalık Holding’in şirketi içinde tanık olduklarını mahkemeye ileterek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine şirket amcama hakaret davası açtı. Aylarca bu dava ile uğraştı ve mahkeme amcamı haklı bulup beraat ettirdi. Şirket yetkilileri de bunun intikamı olarak birikmiş 7 milyon lira tazminatını vermedi.”

‘OĞLUNUN DÜĞÜNÜ İÇİN PARA ARIYORDU’

Amcasının şirkete her gidişinde kovulduğun belirten Eğrek, “Ama hiçbirinde bir olay bile çıkarmadı. Sadece konuşmak için gitti. Kimse görüşmedi bile. Güvenlikler sürekli kovdu” dedi.

4 çocuğu olan Erol Eğrek’in en büyük oğlunu evlendireceğini, bu sebeple tazminatını istemek için yeniden holdingin Şişli’deki binasını gittiğini ifade eden Mehmet Eğrek, dünkü vahim olayın gelişimini de şöyle anlattı:

“Üç ay sonra düğünü vardı. Hiç parası olmadığından şirketten tekrar tazminatını istemeye gidecekti. Biz dün sosyal medyadaki videosunu gördük. Orada sakince niyetini anlatıyordu. Hemen tahmin ettik. Aradık ulaşamadık. Babam Çalık Holding’in binasını aradı. Sekreter tersledi ve amcamın orada olmadığını söyledi. Oysa aradığımız saat 15.30’du. Amcamın hastaneye kaldırıldığı saat ise 15.50 civarı. Yani bize söylemediler. Saatlerce amcamın hastanede mi karakolda mı olduğunu öğrenemedik. Nereyi aradıysak böyle bir ismin kayıtlı olmadığını söylediler. En sonunda bir polis tanıdığımıza yalvardık. Epey uğraştıktan sonra Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi’ne kaydının yapıldığını öğrendi.”

‘ÇENESİ KIRILMIŞ, HER YERİ MORRARMIŞ’

Ancak Erol Eğrek’in yeğeni amcasının cenazesini morgda gördüklerinde dehşete düştüklerini belirtti:

“Hastaneye gittiğimizde bize cenazeyi teslim ettiler. Doktor sebebinin kalp krizi olduğunu söyledi. Otopsi yapılmış ama kesin sonuç henüz yok. Ölüm belgesinde ise ‘yaralanma sonucu olmadığı’na dair ibare var. Morgda fotoğraflarını da çektik. Çenesi kırılmıştı ve çenesinin altında derin, büyük bir kesik vardı. Her tarafı morarmıştı. Bize verdikleri ölüm belgesinde ise ölüm sebebinin ‘yaralanma sonucu olmadığı’ yazılı. Daha sonra olayı biraz soruşturduk. Amcamın atıcılık belgeleri vardır. Birçok yarışmaya katılmıştı. Bu sebeple silahı nasıl kullanacağını bilir. Ruhsatlı silahını hiçbir yetkiliye doğrultmadı. Sadece artık bunaldığı için, kendisini dinlemeleri için kafasına dayıyor. Zaten görüntülerde de açık. Güvenlikçiler üzerine çullanıp dövüyor. Sonra kameraların çekim yapmadığı bir yere götürülüyor. Biz orada dövülerek öldürüldüğüne inanıyoruz. Bu olayın üzerinin kalp krizi diye kapatılmasını istemiyoruz.”