Dev holdingin yönetimine devlet el koydu. Bünyesinde tam bin şirket var. Kayyum bile atandı

Avrupa’nın dev perakende ve gayrimenkul şirketi Signa Holding’e ekonomik kriz nedeniyle devlet el koydu. Kayyum atanan şirkette, 1000’den fazla iştirakle birlikte büyük bir borç yükü bulunuyor.

DEVLET MÜDAHALE ETTİ

Avrupa’nın önde gelen perakende ve gayrimenkul yatırım şirketlerinden Signa Holding GmbH, ekonomik kriz nedeniyle devlet tarafından kayyum atamasıyla gündeme geldi.

Şirketin bünyesinde, Galeria Kaufhof-Karstadt, KaDeWe Grubu ve Hamburg’daki Elbtower projesi gibi dikkat çekici iştiraklerin yanı sıra 1000’den fazla çeşitli şirket yer alıyor. Ancak, finansal sorunlar ve yönetimdeki belirsizlikler, holdingin kontrolünün devlete geçmesine yol açtı.

YÖNETİM DEĞİŞTİ

Signa Holding’in yaşadığı ekonomik darboğaz, kayyum atanmasıyla sonuçlandı. Devlet, şirketin yönetimindeki sorunları çözmek ve işleyişi düzenlemek amacıyla bu adımı attı. Holdingin 42 yaşındaki patronu Rene Benko, yönetimden uzaklaştırıldı. Benko’nun liderliğindeki Signa, bir dönem Avrupa’nın emlak ve finans sektöründe parlayan yıldızı olsa da, 500 milyon Euro’luk kredi bulamayınca çöküşe geçti.

BÜYÜK DARBE

Signa’nın batışı, Avrupa’daki birçok finans kuruluşunu da derinden etkiledi. İsviçre merkezli Bank Julius Baer, şirkete verdiği 628 milyon Euro’luk krediyi silmek zorunda kaldı. Bankanın CEO’su Philipp Rickenbacher görevden alındı, yöneticilere bonus ödenmedi ve hisselerinde yüzde 54’lük bir düşüş yaşandı. Bankanın kârı ise yüzde 55 azaldı. Benzer şekilde, Munich Re (700 milyon Euro), Landesbank Hessen-Thüringen (627 milyon Euro) ve Allianz (300 milyon Euro) gibi devler de ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı.

BORÇLARINI ÖDEYEMEDİ

Signa Holding’in borç listesi, finans dünyasında şok etkisi yarattı. Toplam borçların yüzde 90’ı ödenmemiş durumda. Önemli kreditörler arasında R+V Group (386 milyon Euro), Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (280 milyon Euro) ve Hamburg Commercial Bank AG (141 milyon Euro) bulunuyor. Kredi teminatı olarak gösterilen Signa hisselerinin değeri ise sembolik bir seviyeye geriledi.

Signa’nın çöküşü, Avrupa emlak ve perakende sektöründe dalgalanmalara neden oldu. Analistler, bu krizin etkilerinin 2026’ya kadar sürebileceğini öngörüyor. Bank Julius Baer, mortgage kredilerine yönelerek toparlanmayı hedefliyor. Devlet desteğiyle Signa’nın yeniden yapılandırılması planlanırken, holdingin bazı varlıklarının satılabileceği belirtiliyor.

Şirketin geleceği, devletin atacağı adımlara ve piyasaların tepkisine bağlı. Finans sektöründeki bu çalkantı, diğer büyük holdingler için de bir uyarı niteliği taşıyor.