Dev İngiliz bankasından Türkiye tahmini

HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner, Türkiye ile ilgili bir rapor hazırladı. Metiner, Son görüşmeler baz alındığında Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığının geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu olduğunu, portföy akışlarındaki son ivmelenmenin de bunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

'2024 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 48'

Politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir patikaya döndürmeyi başardığı konusunda uzlaşı olduğu ifade edilerek, bazı yatırımcıların, enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırmayı gerektiği, son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların iletişimindeki netliğin tahminlerinin üzerinde olduğu görüşünde olduğu belirtildi.

HSBC, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 75 ile zirve yapacağını belirtirken, 2024 sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 48 olduğu görüşünü belirtti.

Cari açığın bu yıl 30 milyar dolar civarında olabileceği belirtilirken TL'deki stabilizasyon ve merkez bankası rezervlerindeki iyileşmenin dış dinamikler konusunda yatırımcıları rahatlattığı ifade edildi.