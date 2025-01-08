Dev inşaat firmasının iflası istendi! Sektörde taşlar yerinden oynadı

İzmirli ünlü firma Viven Grup mahkemeye itirazda bulundu.

Rasa Mühendislik isimli şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak Viven Grup İnşaat hakkında iflas kararının verilmesini istedi.

Şirketin bünyesinde Viven Rise, Viven Vogue, Viven Port Alaçatı, Viven Life, Viven Tower, Viven Resort Çeşme, Viven Suites Çeşme, Viven Port Alaçatı isimli çok projesi bulunuyor.

ÖDEME DENGELERİ BOZULDU, İFLAS TALEBİ İLE İCRA DAİRESİNE BAŞVURULDU

Egedesonsoz.com’un haberine göre, Rasa Mühendislik, ödeme dengelerinin bozulduğunu ve bu sebeple ilk olarak icra dairesine başvurdu. İcra takibinin ardından, Viven Grup İnşaat Şirketi’nin iflasına karar verilmesini talep etti.

VİVEN GRUP İTİRAZ ETTİ, DURDURMA KARARI ALINDI

Viven Grup İnşaat, bu talebe itirazda bulunarak icra takibinin durdurulmasını sağladı. Bunun üzerine Rasa Mühendislik, ticaret mahkemesine başvurdu ve iflas kararının tekrar verilmesi için sürecin devam etmesini talep etti.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Davada yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Rasa Mühendislik, Viven Grup İnşaat’ın iflasını talep etmeye devam ediyor.