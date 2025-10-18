Nobel Barış Ödüllü gazeteci Maria Ressa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Yapay Zeka Kırmızı Çizgileri için Küresel Çağrı adıyla düzenlenen bir bildiriyi okudu.

Bildiride yapay zekanın tehlikeli noktalara vardığı belirtilirken, bu durumun önüne geçilmesi için devletler tarafından yapay zekaya sınırlamalar getirilmesi gerektiği belirtildi.

Oksijen’de yer alan habere göre, aralarında 9 eski devlet başkanı ile bakan ve 10 Nobel Ödülü kazananı da bulunan 200’den fazla kişi ve 70 organizasyon, yapay zekânın insanlığa oluşturduğu risklere karşı önlem almak için kırmızı çizgiler belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kampanya, yapay zekânın yapmasına asla izin verilmemesi gereken şeylerin net şekilde oluşturulması gerektiğine vurgu yapıyor. Bildiride devletlerin 2026 senesinin sonuna kadar yapay zekânın risklerine karşı anlaşmaya varması ve bu kısıtlamaların uygulanmasının zorunlu olması çağrısında bulunuldu.

DEVLETLER TARAFINDAN “YAPAY ZEKAYA KISITLAMA GETİRİLSİN” BİLDİRİSİ

Kampanaya imza atan kişiler arasında Nobel Ödüllü ekonomistler Joseph Stiglitz ve Daron Acemoğlu, yapay zekanın babası olarak kabul edilen Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton, ‘Sapiens’ kitabının yazarı düşünür Yuval Noah Harari, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü eski genel direktörü Ahmet Üzümcü ve Yunanistan eski Maliye bakanı Yanis Varufakis de yer alıyor.

Bildiride, yapay zekanın asla müsaade edilmemesi gereken kullanım alanlarına örnekler veriliyor. Bunlar arasında şu özellikler bulunuyor,

1-) Çocukları etkileme ve manipüle etme amacıyla geliştirilen algoritmalar,

2-) İnsan denetimi olmaksızın hedef belirleyip saldırı düzenleyebilen otonom silah sistemleri,

3-) Kendini bağımsız olarak geliştiren ve insan kontrolünden çıkan YZ modelleri,

4-) İnsan davranışlarını domine etmeye yönelik kontrol mekanizmaları,

5-) Tam özerk siber saldırı araçları