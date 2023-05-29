Dev istinat duvarı çöktü araçları parçaladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 bloktan oluşan bir sitenin istinat duvarı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dev istinat duvarı çöktü araçları parçaladı

İHA'nın haberine göre, olay Ortahisar ilçesinin Pelitli mahallesi Akar sokakta bulunan 3 bloklu bir sitede meydana geldi. Bir süredir bölgede etkili olan yağışlar sonrasında bu sabah saat 07.24 sıralarında sitenin istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Gerçekleşen çökme anında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sitenin bahçesinde park halindeki iki araç çöken duvardan zarar gördü. Sitedeki binalarda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşadı.
Heyelan sonucu hasar alan araç sahiplerinden Muhammet Recep Salimoğlu, yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı.

Salimoğlu "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık, pencereden bir baktım istinat duvarı yıkılmış. Normalde böyle bir şey asla beklemiyorduk. Mal önemli değil de o saatte orada çocuk ya da herhangi bir can olsaydı bunun hakkı nasıl ödenecekti? Bu duvarın yıkımının yağmur suyundan olduğu söyleniyor. O duvar yağmur suyuyla yıkılmaz, belli ki bir ihmal var" dedi.

Aracı hasar alan bir diğer site sakini Yunus Emre Selim ise çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Aracım duvarın altında kaldı, bir de diğer arkadaşın aracı biraz hasar gördü. Jandarmayı çağırdık, tutanak tuttular, belediye geldi ve baktı. Aracım tamamen hasar gördü" dedi.

aw901527-11.jpg

aw901527-09.jpg

aw901527-09-001.jpg

aw901527-08.jpg

aw901527-07.jpg

aw901527-06.jpg

aw901527-03.jpg

aw901527-02.jpg

aw901527-01.jpg

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Son Haberler
Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor Spor
Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor
Samsun’da 'Ata Market' ile ihtiyaç sahiplerine destek sürüyor Güncel
Samsun’da 'Ata Market' ile ihtiyaç sahiplerine destek sürüyor
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz Siyaset
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz
Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı Spor
Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı
Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman? Keşfet
Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman?
Trabzon'da istinat duvarı otomobillerin üzerine böyle çöktü Güncel
Trabzon'da istinat duvarı otomobillerin üzerine böyle çöktü
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti Spor
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti