Dev kadrosu vardı: Bir dizinin daha fişi çekildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev kadrosu vardı: Bir dizinin daha fişi çekildi!

Televizyon ekranlarında dizilerin final haberleri art arda geliyor. Bir haber de Atv’den geldi. Daha yayın hayatına yeni başlayan Zembilli dizisi 13. bölümüyle final kararı almıştı. Bir dizi daha ekranlara veda ediyor.

Televizyon dizilerinde final haberleri bitmek bilmiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atv Zembilli dizisinden sonra ünlü isimlerle çevrili yeni proje Başka Bir Gün için de final kararı aldı.

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DEV KADROSU VARDI

Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerin yer alıyordu.

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Daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamayan diziye kanal yönetimi acımadı.

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FİNAL KARARI VERİLDİ

Son olarak 8. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan Başka Bir Gün dizisinin 10. bölümle ekran macerası noktalanacak.

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