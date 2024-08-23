Dev kağıt fabrikası 43 gündür yanıyor. Yangın devam ederken üretimde devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dev kağıt fabrikası 43 gündür yanıyor. Yangın devam ederken üretimde devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikalarından biri olan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz'dan bu yana devam eden yangın, kenti adeta felç etti.

Fabrikada bulunan devasa kağıt yığınlarının alev alev yandığı yangın, 43 gündür söndürülebilmiş değil.

Bir yandan faaliyetlerin sürdürüldüğü diğer yandan da iş makineleri ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangından yükselen dumanlar, özellikle geceleri Söke'yi kaplayarak hem çevreye hem de halk sağlığına ciddi zararlar veriyor. Fabrika çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini ve sürekli öksürük krizleri geçirdiklerini belirtiyor.

Yangın sadece çevreye değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de büyük zararlar veriyor. Fabrika çevresinde faaliyet gösteren işletmeler, duman ve koku nedeniyle müşteri kaybediyor. Ayrıca, kağıt teslim etmek için fabrikaya gelen tırlar, uzun kuyruklar oluşturarak bölgede trafik sıkışıklığına neden oluyor. Tır şoförleri, eskiden birkaç saatte yapabildikleri teslimatların şimdi bir günü bulduğunu ve bu durumdan büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

Yangının neden çıktığı ve ne kadar sürede söndürüleceği henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve sorunun en kısa sürede çözülmesi için çaba gösterildiğini belirtiyor. Ancak, yaşanan bu büyük felaket, hem yerel yönetimlerin hem de ilgili kurumların daha etkin önlemler alması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

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