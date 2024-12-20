Dev kahve zinciri Starbucks'ta grev kararı! Türkiye'de yüzlerce şubesi var

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ta çalışan baristalar, Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde beş gün sürecek bir greve başlama kararı aldı. Grev, Starbucks Workers United sendikasının sosyal medya hesabından duyuruldu.

NOEL'E KADAR GREV YAPACAKLAR

Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının, şirketin en büyük üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'dan başlayarak Noel arifesine kadar greve gideceği belirtildi. Bu grevin beş gün süreceği ifade edilirken, ülke genelinde daha fazla Starbucks şubesinin greve katılmasının beklendiği vurgulandı.

Sendika, Starbucks'ın yıl sonuna kadar sözleşmeleri imzalayacağına dair defalarca söz vermesine rağmen, işçilere hala tatmin edici bir ekonomik teklif sunmadığını ileri sürdü. Ayrıca, Starbucks'ın sendika ile belirlenen temel çalışma taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, grevin Noel arifesine kadar her gün daha da genişleyerek devam edeceği uyarısı yapıldı.

Starbucks baristaları, daha iyi çalışma koşulları ve daha adil bir ekonomik düzenleme talep ediyor. Grev kararının, şirketin söz konusu talepleri karşılamadığı sürece genişlemeye devam edeceği ifade ediliyor.