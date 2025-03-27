Dev kampanya geliyor, 3 ve daha fazla çocuk şartı! Yeni iş fırsatları da yaratabilir

Türkiye, yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım daha atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile 3 veya daha fazla çocuklu aileler, uzun vadeli finansman desteğinden yararlanabilecek.

Edinilen bilgilere göre, bu programın özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uygun bir finansman modeli sunması amaçlanıyor. Yerli ve sıfır araç talebinin karşılanması ile binek araçların yaş ortalamasının düşürülmesi, karbon emisyonlarının azaltılması ve sosyal refah seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Programın hayata geçmesiyle, Togg gibi yerli araçların satışlarının artması bekleniyor. Elektrikli ve akıllı otomobil Togg'un, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük eden bir sembol olduğu ifade ediliyor. Togg, güçlü bir teknogirişim ekosistemine sahip olması ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

YENİ İŞ FIRSATLARI YARATABİLİR!

2030'a kadar elektrikli ve hibrit araç pazar payının yüzde 35’e çıkarılması hedeflenirken, Togg'un bu süreçteki katkısı ve öncü rolü büyük önem taşıyor. Bu destek programının, Türkiye'nin mobilite ekosistemini güçlendireceği, uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağı ve yeni iş fırsatları yaratacağı öngörülüyor.

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nın yoğun ilgi görmesi beklenirken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hedefleri doğrultusunda atılan bu adım, önemli bir sosyal ve ekonomik dönüşüme işaret ediyor.