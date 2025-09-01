Dev kamu bankasında sürpriz ayrılık! Finansman imzasının ardından… Özlem Çerçioğlu'na 'hediye' iddiası

Kısa süre önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; eski partisi ve seçildiği CHP’den AKP’ye geçmesinin hemen ardından İller Bankası ile bir finansman 860 milyon liralık anlaşma imzalamıştı. Bu finansmanın parti değişikliği nedeniyle “hediye” yorumu yapıldı. İki yıldır genel müdürlük görevini yürüten Recep Türk, Cumhurbaşkanı’nın imzasını içermesi gereken herhangi bir görevden alma/atama kararı Resmî Gazete’de yayımlanmaksızın görevini bıraktı ve geçici görevlendirme ile görevini bir bakanlık bürokratına devretti.

İLLER BANKASINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

T24’ten Çiğdem Toker’in dünkü köşe yazısında yer alan bilgiye göre; iki yıldır genel müdürlük görevini yürüten Recep Türk, Cumhurbaşkanı’nın imzasını içermesi gereken herhangi bir görevden alma/atama kararı Resmî Gazete’de yayımlanmaksızın görevini bıraktı ve geçici görevlendirme ile görevini bir bakanlık bürokratına bıraktı. Devir edilen isim ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü ve eski yönetim kurulu başkanı Eyyüp Karahan oldu.

ÇERÇİOĞLU İLE FİNASMAN ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; eski partisi ve seçildiği CHP’den AKP’ye geçmesinin hemen sonrasında İller Bankası ile bir finansman 860 milyon liralık anlaşma imzalarken, bu finansmanın parti değişikliği nedeniyle “hediye” gibi şeklinde yorumlandı. İller Bankası, afetle mücadele amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan sağlanan toplam 200 milyon euroluk kredi kapsamında birçok CHP’li belediyeye finansman sağlamıştı.

“İSTİFA ETİRİLMEDİM”

Recep Türk ise Toker’i arayarak, “İstifa ettirilmediğini” ancak görevden ayrıldığının doğru olduğunu, perşembe günü devir teslim yaptığını, şimdi de İstanbul’da ailesiyle birlikte olduğunu, görevi bırakma istediğinin kendisinden geldiğini söyledi.