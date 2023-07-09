Dev kaya köy yoluna düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak, Çayeli ilçesine bağlı Gürpınar köyünde heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya kütlesi yola düşerek, köy yolunu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köy yolunda iş makinesi ile temizlik çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, dev kayayı iş makinası ile kaldırıp yolu yeniden ulaşıma açtı. (DHA)