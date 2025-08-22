Dev kredi kuruluşu iflas etti! Müşterilerinin tüm borçlarını sildi

İngiltere’de yüksek maliyetli kredi sektörü bir kez daha sarsıldı. Kuzeybatı merkezli maaş günü kredi şirketi Fernwood Financial Limited’in iflası, binlerce müşterinin borçlarının silinmesiyle sonuçlandı. Ancak Finansal Yürütme Kurumu, müşterileri dolandırıcılık riskine karşı uyardı.

İFLAS SÜRECİ VE BORÇLARIN SİLİNMESİ

Fernwood Financial Limited, 27 Haziran’da tasfiye sürecine girdi. Finansal Yürütme Kurumu, şirketin artık kredi vermediğini ve tüm tahsilat faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Aurora Equity & Development Limited’den tasfiye memurları, mevcut müşterilere borçlarının tamamen silindiğini bildiren bir mektup gönderdi. Müşterilerden herhangi bir ek ödeme yapmaları istenmediği gibi, bankalarındaki otomatik ödeme talimatlarını iptal etmeleri gerektiği belirtildi. Bu karar sektöre alışılmadık bir rahatlama getirirken, müşterilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI UYARI

Finansal Yürütme Kurumu, Fernwood Financial veya Aurora Recovery adına beklenmedik aramalar alan müşterilere karşı uyardı. Kurum, böyle bir durumda aramayı sonlandırarak tasfiye memurlarıyla iletişime geçilmesini önerdi. Yetkililer, dolandırıcıların iflas sürecini fırsat bilerek müşterileri hedef alabileceğini belirtti.

SEKTÖRDEKİ İFLAS DALGASI

Fernwood Financial’in iflası, maaş günü kredi sektöründe son yıllarda yaşanan çalkantıların yalnızca bir örneği. Geçtiğimiz ay Fund Ourselves Limited’in iflası, sektördeki kırılganlığı gözler önüne sermişti. İngiltere’nin en büyük kısa vadeli kredi sağlayıcılarından Wonga, 2018’de iflas ederken, Sunny, Piggy Bank, 247MoneyBox, QuickQuid, WageDayAdvance ve Juo Loans gibi şirketler de benzer bir akıbete uğradı.

TAZMİNAT TALEPLERİ TEHLİKEDE

İflas eden şirketlerin müşterileri, tazminat taleplerinde de belirsizlikle karşı karşıya. Fernwood Financial’in batmasıyla, daha önce tazminat talebinde bulunan müşterilerin tam ödeme alması zorlaştı. Uzmanlar, şirketin varlıklarının sınırlı olması nedeniyle müşterilerin yalnızca borçlarının bir kısmını geri alabileceğini belirtiyor.