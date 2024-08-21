Dev kulüp tasarrufa gitti. Artık yemek yok

Premier Lig takımı Manchester United, tasarruf önlemleri kapsamında dikkat çekici bir karar aldı. Kulübün hissedarlarından Sir Jim Ratcliffe ve INEOS ekibi, yılın başlarında kulübün dörtte bir hissesini satın aldıktan sonra kapsamlı bir mali inceleme başlattı. Bu inceleme sonucunda, kulüpte çalışan yaklaşık 250 kişi işten çıkarıldı.

YEMEK VERİLMESİ DURDURULDU

Bu hamlenin ardından, daha fazla tasarruf sağlamak amacıyla yeni bir karar daha alındı. Manchester United, tasarruf tedbirleri çerçevesinde maç günü stadyum çalışanlarına yemek verilmesini durdurduğunu açıkladı.

TARAFTARLAR AYAKLANDI

Bu kararın ardından, Manchester United taraftarları kulübün sosyal medya hesaplarına birçok eleştirel yorumda bulundu.