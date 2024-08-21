Dev kulüp tasarrufa gitti. Artık yemek yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev kulüp tasarrufa gitti. Artık yemek yok

İngiliz devi Manchester United, tasarruf tedbirleri kapsamında büyük tepki gören bir karara imza attı.

Premier Lig takımı Manchester United, tasarruf önlemleri kapsamında dikkat çekici bir karar aldı. Kulübün hissedarlarından Sir Jim Ratcliffe ve INEOS ekibi, yılın başlarında kulübün dörtte bir hissesini satın aldıktan sonra kapsamlı bir mali inceleme başlattı. Bu inceleme sonucunda, kulüpte çalışan yaklaşık 250 kişi işten çıkarıldı.

YEMEK VERİLMESİ DURDURULDU
Bu hamlenin ardından, daha fazla tasarruf sağlamak amacıyla yeni bir karar daha alındı. Manchester United, tasarruf tedbirleri çerçevesinde maç günü stadyum çalışanlarına yemek verilmesini durdurduğunu açıkladı.

TARAFTARLAR AYAKLANDI
Bu kararın ardından, Manchester United taraftarları kulübün sosyal medya hesaplarına birçok eleştirel yorumda bulundu.

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