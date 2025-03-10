Dev kulüplerin peşinden koştuğu Yusuf’un hayali bambaşka

Fenerbahçe’de son dönemin büyük heyecana neden olan genç yeteneği Yusuf Akçiçek hem teknik heyetin hem de taraftarların sevgilisi haline geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun sezon başında gönderilmesine karşı çıktığı 19 yaşındaki savunmacı, Portekizli teknik adamın verdiği şansı çok iyi değerlendirerek savunmanın değişmez oyuncularından biri oldu.

Genç oyuncu oynadığı futbolla Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi. Yusuf Akçiçek ile Bayern Münih, Manchester United ve Tottenham gibi kulüpler yakından ilgileniyor.

Genç oyuncu Avrupa’nın devlerinin radarına girse de hayalinin başka olduğu öğrenildi. Yusuf Akçiçek’in en büyük hayalinin A Milli Takım olduğu belirtiliyor. 19 yaşındaki oyuncu Milli Takım’a gitmeyi çok istiyor.

Genç oyuncunun hakkında çıkan haberlere rağmen tamamen Fenerbahçe’ye odaklandığı gelen haberler arasında yer alıyor.