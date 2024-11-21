Dev kulüplerin transfer çılgınlığı ortaya çıktı. Milyarlarca euro havalarda uçuştu

Her sezon transfer dönemlerinde dev kulüplerin yaptığı çılgın harcamalar bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan bir araştırmaya göre transfer çılgınlığında başı Premier Lig kulüpleri çekti.

CIES Futbol Gözlemevi’nin yaptığı araştırmaya göre, son 10 yılda en fazla transfer harcaması yapılan lig Premier Lig oldu. İngiliz kulüpleri 2015 yılından bu yana transfere toplam 23,02 milyar euro harcadı.

Transfer harcalamalarının büyük bir bölümü sınırlı sayıdaki takımdan çıkarken başı çeken kulüp Manchester United oldu. Uzun yıllardır başarıya aç olan İngiliz devi 10 yılda 1,3 milyar euroyu transfere harcadı. İngiliz ekibi, sadece sezon başında Matthijs de Light, Manuel Ugarte ve Joshua Zirkzee gibi isimlere toplam 200 milyon euro harcadı. Daha önce yapılan bir araştırmada son 10 yılda transferden en çok zarar ettiği ortaya çıkan Manchester United, yaptığı dev harcamalara rağmen Premier Lig’de şampiyonluk yarışının çok gerisine düştü.

Listenin ikinci sırasında ise yine bir başka Premier Lig ekibi olan Chelsea yer aldı. Londra kulübü transfere son 10 yılda 1,2 milyar euro harcadı. Harcamaların büyük bir çoğunluğunun takımın 2022 yılında el değiştirmesi sonrası gerçekleştiği öğrenildi.

İLK 10’DA TEK ARAP KULÜBÜ VAR

Son 10 yılda transfere en çok para harcayan takımların oluşturduğu listenin üçüncü sırasında 991 milyon euro ile PSG yer alırken, Fransız ekibini 795 milyon euro ile Arsenal takip etti.

Manchester City, 703 milyon euro ile listede 6. sırada yer alırken Barcelona ise 601 milyon euroluk harcama ile 9. Sırada kendisine yer buldu. Son dönemde büyük bir transfer çılgınlığına neden olan Suudi kulüplerinden Al Hilal ise 566 milyon euroluk harcama ile listenin ilk 10 sırasında yer alan tek Arap kulübü olarak dikkat çekti.

Avrupa’da başarıdan başarıya koşan Bayern Münih ve Real Madrid'in listenin ilk 10 sırasında yer alamaması ise dikkatleri çeken bir başka unsur oldu.