Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklama ile faizin 150 baz puan düşüşle yüzde 39,5’ten yüzde 38 seviyesine geldi. Faiz indirimi Anadolu Ajansı’nın yaptığı piyasa beklenti anketi ile paralel şekilde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dev finans kuruluşundan uyarı geldi. Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği 15 baz puanlık “büyük” faiz indiriminin açıklamaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ekonomistler, Para Politikası Kurulunun mevcut koşullarda hata payının son derece sınırlı olduğu uyarısında bulundu.

Citi ekonomistleri, enflasyondaki iyileşmenin ağırlıklı olarak gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını belirtti. Ancak “güvensiz enflasyon beklentileri ve zorlu enflasyon görünümü göz önüne alındığında” faiz indiriminin daha detaylı bir gerekçelendirme gerektirdiğini ifade ettiler. Merkez Bankası’nın 2026’da daha fazla gevşeme adımı atmasının beklendiği bir dönemde, dezenflasyon sürecinin güvenilirliğinin piyasa aktörleri tarafından yakından izleneceğini ve politika sapmasına çok az alan kaldığını vurguladılar.

SIKILAŞMA MESAJI VE ENFLASYON VERİLERİ

Kasım ayında yıllık enflasyon, uzun süredir para politikasının doğrudan etkisinin dışında görülen gıda fiyatlarındaki gerilemeyle beklentilerin üzerinde iyileşerek yüzde 31,1 seviyesine düşmüştü. TCMB’nin gelecek yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16 olurken, aylık piyasa katılımcıları anketindeki medyan beklenti yüzde 23 düzeyinde bulunuyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yaptığı değerlendirmede hanehalkı enflasyon beklentilerinde iyileşme beklediklerini söyledi. Karahan, gelecek politika adımlarında fiyat gelişmelerine odaklanacaklarını belirterek, “Fiyat istikrarını sağlamada kaydettiğimiz ilerlemeyi önemsiyoruz. Kazanımları sürdürmek için sıkı para politikası duruşumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.