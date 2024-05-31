Dev maç şifresiz kanalda

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor.

Şampiyonlar Ligi finaline İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı dev maçta İspanyol devi Real Madrid ile Alman devi Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

Dev final, Londra'da yer alan Wembley Stadı'nda oynanacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Borussia Dortmund finali, 1 Haziran Cumartesi (yarın) saat TSİ 22.00'da başlayacak.

Final EXXEN ve TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRID'DEN EZİCİ ÜSTÜNLÜK

İspanyol devi Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez final oynarken, kupayı 14 kez müzesine götürmeyi başardı.

Dortmund ise 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid, Borussia Dortmund maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Milli futbolcu Arda Güler kafilede yer aldı.

İşte Real Madrid'in kadrosu:

Ancelotti final öncesi açıklamasında, ''Arda Güler finalde oynayacak mı? Tabii ki oynayabilir. Kalitesini ve yeteneğini gösterdi. Final maçında bize çok faydalı olabilir, seçeneklerimizden biri.'' ifadelerini kullanarak Arda Güler'in oynayabileceğinin sinyalini vermişti.