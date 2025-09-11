Dev maçın hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
13 EYLÜL CUMARTESİ
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu (Saat 17.00)
- Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler (Saat 17.00)
- ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak (Saat 17.00)
- TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler (Saat 20.00)
- Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu (Saat 20.00)
14 EYLÜL PAZAR
- Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan (Saat 17.00)
- Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan (Saat 20.00)
- Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün (Saat 20.00)
15 EYLÜL PAZARTESİ
- Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük (Saat 20.00)