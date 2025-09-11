Dev maçın hakemi belli oldu!

Kaynak: AA
Dev maçın hakemi belli oldu!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig 5. haftasının hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 EYLÜL CUMARTESİ

  • Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu (Saat 17.00)
  • Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler (Saat 17.00)
  • ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak (Saat 17.00)
  • TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler (Saat 20.00)
  • Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu (Saat 20.00)

14 EYLÜL PAZAR

  • Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan (Saat 17.00)
  • Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan (Saat 20.00)
  • Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün (Saat 20.00)

15 EYLÜL PAZARTESİ

  • Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük (Saat 20.00)

Son Haberler
Fırtına Tezeren’de her şeyi yerle bir etti! Evler ve ahırlar yıkıldı: Yaralı var
Fırtına Tezeren’de her şeyi yerle bir etti! Evler ve ahırlar yıkıldı
Binlerce ülkücü ulucanlar cezaevinde bir araya geliyor
Binlerce ülkücü ulucanlar cezaevinde bir araya geliyor
Dünya devi 10 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Tarih belli oldu
Dünya devi 10 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Tarih belli oldu
Fırtına Tezeren’i vurdu! Köy harabeye döndü
Fırtına Tezeren’i vurdu! Köy harabeye döndü
Düzenli uyku eksikliği çocuklarda okul başarısını yıkıyor! Uzmanlar acil uyardı
Düzenli uyku eksikliği çocuklarda okul başarısını yıkıyor! Uzmanlar acil uyardı