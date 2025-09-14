Dev maçın VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.
Müsabakada VAR'da (video yardımcı hakem) Davut Dakul Çelik, AVAR'da (asistan video yardımcı hakem) Serkan Çimen görev yapacak.
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinden notlar: En gollü maçlar, en farklı galibiyetler...
