﻿Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak dev maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Trabzonspor, bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’da başlayacak mücadeledeyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz.

Dev maçın VAR hakemi de açıklandı. VAR'da Serkan Tokat görev alacak. Tokat’a AVAR’da Koray Gençerler eşlik edecek.