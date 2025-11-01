Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray en yakın takipçisi Trabzonspor’u Rams Park’ta ağırladı.

Nefes kesen dev maçta yüksek tempoya ve önemli pozisyonlarına rağmen gol sesi çıkmadı ve zirvede puanlar bölüşüldü.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 29’a yükseltirken Trabzonspor 24 puana çıktı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Sane, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarlli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Cihan Aydın ilk düdüğü çaldı ve dev maç başladı.

İLK ŞUT GALATASARAY'DAN

4' Maçın ilk şutu Galatasaray'dan geldi. Lucas Torreira uzaklardan kaleyi yokladı ancak şutunda isabeti bulamadı.

TRABZONSPOR KORNERDEN TEHDİT YARATTI

10' Zubkov'un kornerden ortasında Batagov kale önünde müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı. Uğurcan üzerine gelen zorlanmadan topu kontrol etti.

OSIMHEN SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

15' Osimhen'in uzaktan sert şutunda gol izni tanımayan Onana topa iki hamlede sahip oldu.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

25' Muçi'nin ceza sahası içerisinde şutunda Sara'ya çarpan top sonrası Trabzonspor penaltı bekledi. Ancak kısa süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

GALATASARAY'A DİREK ENGELİ

28' Sara'nın ortasında Osimhen ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top yan direğe çarparak dışarı gitti.

ABDÜLKERİM UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

30' Abdülkerim Bardakçı uzaklardan çektiği sert şutta çerçeveyi tutturamadı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

35' Sara'nın kornerden yaptığı ortadan Lemina ön direkte kafayı vurdu. Arka direkte bekleyen Torreira topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon ofsasyt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

ABDÜLKERİM KRİTİK HATAYI TELAFİ ETTİ

41' Galatasaray savunmasındaki hatadan faydalanan Onuachu Eren Elmalı'nın geri pasında topu kapıp ceza sahası içerisine girdi. Ancak son anda Abdülkerim Bardakçı araya girerek pozisyonu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR

UĞURCAN ÇAKIR GOLE İZİN VERMEDİ

47' Zubkov'un ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda Uğurcan Çakır harika bir kurtarışla topu köşeden çıkararak gole izin vermedi.

TRABZONSPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

50' Trabzonspor kaptanı Stefan Savic şansız bir sakatlık yaşayarak kenara geldi. Yerine Rayyan Baniya dahil oldu.

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

61' Galatasaray gole yaklaştı. Yunus Akgün ceza sahası içerisinde Osimhen'in pasında topla buluştu. İlk anda topu rakibinden kurtarıp şutunu deneyen Yunus Akgün yakın pozisyonda çerçeveyi tutturamadı.

SANE KALEYİ YOKLADI

64' Sane'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top Onana'da kaldı.

BU KEZ TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI

70' Zubkov Torreira'yı oyundan düşürüp ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi düşündü. Ancak top direkten dışarı çıktı.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

77' Torreira'nın arka direğe ortaladığı topa Leroy Sane kafayı vurdu. Top ağlarla buluşsa da ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ

80' Osimhen yakın pozisyonda yaptıüğı kafa vuruşunda Onana'yı geçemedi. Seken topta Icardi şansını denedi ancak Onana ikinci kez gole izin vermedi.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

85' Galatasaray'ın tehlikeli atağında Ahmed Kutucu'nun içeri çevirdiği topa Osimhen dar açıdan uzanarak şutunu çekti. Ancak top üstten auta çıktı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

88' Rayyan Baniya ile Victor Osimhen arasında ceza sahası içerisinde yaşanan mücadelede Sarı Kırmızılılar penaltı bekledi. Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın Baniya'nın müdahalesinde Osimhen'e çarpan top sonrası autu işaret etti.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

90' Oyuna 83'te dahil olan Bouchouari'nin Sallai'ye yaptığı sert müdahale sonrası Cihan Aydın kırmızı kartına başvurdu.

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR