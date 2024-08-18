Dev maçta zafer City'nin

İngiltere Premier Lig’in ilk haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Chelsea ve Manchester City, Stamford Bridge’de kozlarını paylaştı. Manchester City, deplasmanda oynadığı bu zorlu mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester City’nin ilk golü, 18. dakikada Erling Haaland’dan geldi. Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla çıktığı 100. resmi maçta bu özel anı golle taçlandırdı. Pep Guardiola’nın öğrencilerinden ikinci gol ise 84. dakikada Mateo Kovacic’ten geldi. Kovacic, eski takımına attığı gol sonrası sevinç gösterisinde bulunmadı.

Yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile sezona başlayan Chelsea, ilk maçında aradığını bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, yeni sezona 3 puanla başladı. Chelsea ise evinde oynadığı ilk lig maçında puan alamadı.

Manchester City, ligde gelecek hafta sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Chelsea ise ligin ikinci haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek.