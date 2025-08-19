Dev maliyet! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu için kulübü Benfica ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Benfica’ya 22.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 2.5 milyon Euro da başarı bonusu olacak.

Kerem’le 4 yıllık anlaşma (3+1) yapılacak ve oyuncuya 4 milyon 750 bin Euro maaş verilecek.

ÖZEL HABER



— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 19, 2025

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Galatasaray'dan Portekiz ekibine 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gitmişti.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu olacak. Şu anda bu unvan, 19,5 milyon euro ile Youssef En-Nesyri'de bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu Benfica formasıyla çıktığı 59 maçta 18 gol, 16 asistlik performans göstermişti.