Dev marka ikinci kez satışta! 40 yıllık çay firması için karar verildi

Rize’nin Of ilçesinde 1985 yılında kurulan Of Çay, Türkiye’nin çay sektöründe önemli bir yer edindi. 2019 yılında dünya çapında kahve ve çay markalarının sahibi olan Hollanda merkezli Jde Peet’s tarafından satın alınan şirket, bu tarihten itibaren grubun Türkiye’deki çay operasyonlarının merkez üssü haline gelmişti.

SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Jde Peet’s, çay biriminden çıkma kararı alarak satış sürecini başlattı. Şirketin, Of Çay’la ilgilenen potansiyel alıcılarla görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Bu kararın arkasında, çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz etkilemesi yatıyor.

L’OR BARISTA SATIŞI DURDURULUYOR

Jde Peet’s, çay operasyonunun yanında ABD pazarında L’Or Barista kahve makinelerinin satışını da durdurma kararı aldı. Bu ürün segmentinin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi. Şirketin aldığı bu kararlar, operasyonları sadeleştirme ve verimliliği artırma stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.

AYRINTILAR 1 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Jde Peet’s, yürütülen yeniden yapılandırma sürecine ilişkin detayları 1 Temmuz tarihinde kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. Şirketin bu adımı, küresel pazarda daha odaklı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefinin parçası olarak görülüyor.

ABD TARİFELERİ ŞİRKETİ NASIL ETKİLEYECEK?

Şirket yetkilileri, ABD’nin uygulamaya koyduğu ticaret tarifelerinin Jde Peet’s’in finansal performansını önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediğini açıkladı. Ayrıca Mart ayında Avrupa pazarında bir toparlanma gözlemlendiği, kahve fiyatlarında yaşanan %28’lik artışa karşılık yeni fiyat düzenlemeleri üzerinde çalışıldığı bilgisi de paylaşıldı.