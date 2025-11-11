Toyota’nın açıklamasına göre, Proace ve Proace Verso modellerinde ön süspansiyon sisteminde ciddi bir güvenlik problemi saptandı. Almanya Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından yapılan gerçekleştirilen incelemelerde, ön salıncak bağlantı noktalarındaki burçların korozyona uğrayabileceği, bunun da vida kırılmasına yol açabileceği tespit edildi.



Yetkililer tarafından bu durumun direksiyon kontrolünü olumsuz etkileyerek araçta öngörülemeyen sürüş davranışlarına ve olası kazalara neden olabileceğini belirtildi.



GERİ ÇAĞRILAN ARAÇLARA İLİŞKİN DETAYLAR



Etkilenen modeller: Toyota Proace, Toyota Proace Verso



Üretim dönemi: 3 Mart 2016 – 8 Temmuz 2022



Almanya’daki araç sayısı: 27.496



Dünya genelinde toplam: 166.018



KBA referans numarası: 15442R



Toyota geri çağırma kodu: CI25-016



KBA, gerekli onarımın ön salıncak burçları ve vidalarının değiştirilmesiyle yapılacağını belirtti.