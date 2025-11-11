Toyota’nın açıklamasına göre, Proace ve Proace Verso modellerinde ön süspansiyon sisteminde ciddi bir güvenlik problemi saptandı. Almanya Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından yapılan gerçekleştirilen incelemelerde, ön salıncak bağlantı noktalarındaki burçların korozyona uğrayabileceği, bunun da vida kırılmasına yol açabileceği tespit edildi.
Yetkililer tarafından bu durumun direksiyon kontrolünü olumsuz etkileyerek araçta öngörülemeyen sürüş davranışlarına ve olası kazalara neden olabileceğini belirtildi.
GERİ ÇAĞRILAN ARAÇLARA İLİŞKİN DETAYLAR
Etkilenen modeller: Toyota Proace, Toyota Proace Verso
Üretim dönemi: 3 Mart 2016 – 8 Temmuz 2022
Almanya’daki araç sayısı: 27.496
Dünya genelinde toplam: 166.018
KBA referans numarası: 15442R
Toyota geri çağırma kodu: CI25-016
KBA, gerekli onarımın ön salıncak burçları ve vidalarının değiştirilmesiyle yapılacağını belirtti.