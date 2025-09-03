Dev markaların ürünlerinde domuz eti çıktı. Zincir marketlerde satılıyor

Fransa’da büyük süpermarketlerde satılan helal sertifikalı ürünlerde ortaya çıkan domuz eti skandalı, Müslüman tüketicileri şoke etti. Fransız M6 kanalında yayınlanan Capital programının araştırmasına göre, 42 helal sertifikalı üründen 3’ünde domuz eti bulundu. Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinde yapılan analizler, skandalı gözler önüne serdi.

Ancak, domuz eti tespit edilen ürünlerin hangi markalara ait olduğu açıklanmadı; yalnızca “herkesin bildiği dev markalar” olduğu belirtildi. Bu durum, helal sertifikasyon süreçlerinin güvenilirliğini tartışmaya açtı. Domuz eti bulunan ürünlere sertifika veren Evry Camisi ile Helal Konsey ve Promosyon Kurumu, yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Daha önce de El Saada markasına ait 5 üründen 4’ünde domuz eti tespit edilmiş ve bu ürünlere Evry Camisi tarafından helal sertifikası verilmişti. Skandala rağmen, El Saada ürünleri ve Evry Camisi’nin sertifikalandırdığı diğer ürünler, büyük marketlerin helal reyonlarında satılmaya devam ediyor.

Fransa’da helal sertifikasyonunda ciddi denetim eksiklikleri olduğu biliniyor. Ülkede yaklaşık 60 kuruluş helal sertifika veriyor, ancak standart bir yasal çerçeve bulunmuyor. Bu durum, sahtecilik ve yanlış sertifikalandırma riskini artırıyor. Uzmanlar, Müslüman tüketicilere ürünlerin sertifika kaynağını sorgulamalarını ve güvenilir kuruluşlardan onaylı ürünleri tercih etmelerini öneriyor.

Avrupa genelinde benzer skandallar, helal gıda pazarında standartlaşma ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu. Tüketiciler, sertifikaların geçerlilik süresini kontrol ederek bu tür risklerden korunabilir.