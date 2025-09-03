Dev markaların ürünlerinde domuz eti çıktı. Zincir marketlerde satılıyor

Düzenleme: Kaynak: Artı33
Dev markaların ürünlerinde domuz eti çıktı. Zincir marketlerde satılıyor

Fransa'da dev marketlerde satılan 42 helal ürününün 3’ünce domuz tespit edildi. Sosis, salam, sucuk gibi ürünlerin üzerinde yapılan araştırmada tespit edilen domuzlu ürünleri herkesin tanıdığı markaların sattığı açıklandı.

Fransa’da büyük süpermarketlerde satılan helal sertifikalı ürünlerde ortaya çıkan domuz eti skandalı, Müslüman tüketicileri şoke etti. Fransız M6 kanalında yayınlanan Capital programının araştırmasına göre, 42 helal sertifikalı üründen 3’ünde domuz eti bulundu. Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinde yapılan analizler, skandalı gözler önüne serdi.

ssss.jpg

Ancak, domuz eti tespit edilen ürünlerin hangi markalara ait olduğu açıklanmadı; yalnızca “herkesin bildiği dev markalar” olduğu belirtildi. Bu durum, helal sertifikasyon süreçlerinin güvenilirliğini tartışmaya açtı. Domuz eti bulunan ürünlere sertifika veren Evry Camisi ile Helal Konsey ve Promosyon Kurumu, yoğun eleştirilere maruz kaldı.

sucuk-salam-sosis.jpg

Daha önce de El Saada markasına ait 5 üründen 4’ünde domuz eti tespit edilmiş ve bu ürünlere Evry Camisi tarafından helal sertifikası verilmişti. Skandala rağmen, El Saada ürünleri ve Evry Camisi’nin sertifikalandırdığı diğer ürünler, büyük marketlerin helal reyonlarında satılmaya devam ediyor.

colorful-salami-food-sausage-olives-hd-wallpaper-preview.jpg

Fransa’da helal sertifikasyonunda ciddi denetim eksiklikleri olduğu biliniyor. Ülkede yaklaşık 60 kuruluş helal sertifika veriyor, ancak standart bir yasal çerçeve bulunmuyor. Bu durum, sahtecilik ve yanlış sertifikalandırma riskini artırıyor. Uzmanlar, Müslüman tüketicilere ürünlerin sertifika kaynağını sorgulamalarını ve güvenilir kuruluşlardan onaylı ürünleri tercih etmelerini öneriyor.

uuu.jpg

Avrupa genelinde benzer skandallar, helal gıda pazarında standartlaşma ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu. Tüketiciler, sertifikaların geçerlilik süresini kontrol ederek bu tür risklerden korunabilir.

nnnn.jpg

Son Haberler
Çocuklarda şeker alarm veriyor! Uzmanlardan diyabet uyarıları
Çocuklarda şeker alarm veriyor! Uzmanlardan diyabet uyarıları
Giyim devinde işçi kıyımı! Yüzlerce çalışanın işine son verildi
Giyim devinde işçi kıyımı! Yüzlerce çalışanın işine son verildi
Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte yol çalışmaları ile ilgili detaylar (3 Eylül 2025)
Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte yol çalışmaları ile ilgili detaylar (3 Eylül 2025)
Saray’ın derin kulağı görevini layıkıyla yaptı! Yalaya yalaya bitiremedi...
Saray’ın derin kulağı görevini layıkıyla yaptı! Yalaya yalaya bitiremedi...
Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi iflasın pençesinde. Başarı ödülü kazanmıştı
Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi iflasın pençesinde. Başarı ödülü kazanmıştı