Dev markanın çamaşır suyu satışı yasaklandı. Türkiye'deki zincir marketlerde satılıyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev markanın çamaşır suyu satışı yasaklandı. Türkiye'deki zincir marketlerde satılıyordu

Zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları hakkında toplatma kararı verilirken, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'AKAR' marka çamaşır suyunun çocuk güvenliği eksiklikleri nedeniyle piyasadan toplatıldığını ve satışının yasaklandığını duyurdu. Ürün, çocuklar için tehlike arz ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suyunun güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle toplatma kararı alındığını ve piyasaya arzının yasaklandığını açıkladı. Bakanlık, 15 Ocak tarihinde yayımlanan bildiride, ürünün çocuk güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

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Bakanlığın açıklamasına göre, söz konusu çamaşır suyunun ambalajında, dokunsal uyarı bulunmadığı ve çocukların erişemeyeceği güvenli bir kapama mekanizması olmadığı tespit edildi. Bu eksiklikler, özellikle küçük çocukların ürüne erişmesi durumunda büyük tehlikelere yol açabiliyor. Çamaşır suyunun yanlışlıkla içilmesi, ciddi zehirlenmelere veya ölümcül sonuçlara neden olabilir.

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Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan bildirimde, ürünü satın alanların geri çağrılması ve kullanmamaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, ürünün üretici firmasıyla da iletişime geçildiği ve konuya ilişkin yasal sürecin başlatıldığı bildirildi. Bu tür ürünlerin özellikle evde küçük çocukları olan aileler için büyük bir tehdit oluşturabileceği vurgulandı.

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Bakanlık, çamaşır suyu gibi kimyasal ürünlerin, doğru güvenlik önlemleriyle üretilmesi gerektiğine ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda, halkın bu tür güvenlik açıkları konusunda bilinçlendirilmesinin önemine de değinildi.

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