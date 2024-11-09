Dev markanın Türkiye’ye sattığı araçlar geri çağrıldı! Ölümcül hata ortaya çıktı

Stellantis, 2009 ile 2016 yılları arasında üretilip Türkiye’de satışa sunulan Citroen C3 ve DS3 modellerindeki Takata hava yastıklarında tespit edilen sorun nedeniyle bir geri çağırma başlattığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Stellantis Türkiye, araç sahiplerine bu araçları kullanmayı acilen bırakmalarını ve en kısa sürede yetkili servislerinden birine hava yastıklarının değiştirilmesi için randevu almalarını tavsiye etti

Geri çağırmanın nedeni, söz konusu araçlardaki Takata hava yastıklarının kimyasal bileşenlerinin sıcak ve nemli hava koşullarında zamanla bozulma riskidir. Bu durum, kaza anında hava yastığının açılması sırasında şişiricinin aşırı güçle patlamasına yol açabilir ve en kötü senaryoda ciddi yaralanmalara ya da can kaybına sebep olabilir. Bu hayati riski önlemek amacıyla, Stellantis Türkiye araç sahiplerini yetkili servislerde hava yastıklarını yeniletmeye davet ediyor.